Експерти визначили найбезпечніший електрокар в світі

Американський організатор краш-тестів Insurance Institute for Highway Safet (IIHS) ні разу не нагороджував найвищою оцінкою електрокари. Однак нещодавно ситуація змінилися і експерти назвали найбезпечніше авто на електричній тязі в світі.

Таку високу нагороду здобув кросовер Audi E-Tron. Електрокар отримав максимальний рейтинг безпеки Top Safety Pick +, йдеться на офіційному сайті IIHS.

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За якими параметрами перевіряли авто? Він успішно подолав шість краш-тестів на зіткнення з різними об'єктами, включаючи лобовий і бічний удари, а також пройшов тест оптики, гальмівної системи і системи запобігання зіткненням.

У якості відправної точки для прорахунку рейтингу використовується відстань між пом'ятим елементом і манекеном, стан манекена після зіткнення, пошкодження автомобіля і зміщення агрегатів після удару.

Краш-тест електрокара Audi E-Tron – дивіться відео

Перевірка інших електрокарів. Наразі фахівці тестують безпеку останньої моделі електрокара Tesla Model 3. Заочно представники компанії відзначили, що даний автомобіль також може отримати найвищу нагороду з безпеки.

Зауважимо, модель 2017 року провалила тест на оптику, після чого інженери Tesla провели роботу над помилками – нові автомобілі поставляються з поліпшеними фарами.

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