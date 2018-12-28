Експерти визначили, які ігри найбільше купували в листопаді

Компанія SuperData Research опублікувала звіт щодо стану ринку комп’ютерних ігор за підсумками минулого місяця. Витрати на цей вид інтерактивних розваг в листопаді залишилися приблизно на колишньому рівні і склали 9,05 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Overclockers.

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Доходи від сегменту мобільних ігор та розваг для персональних комп'ютерів скоротилися на 5%, а консолі показали зростання 13% – де успіх Fortnite і Red Dead Redemption 2 перекрив невдалий запуск Battlefield V і Fallout 76.

Що стосується останніх, то показники Battlefield V і Fallout 76 не відповідають критеріям своїх франшиз. За оцінками аналітиків, Battlefield V за неповний місяць продалася тиражем 1,9 мільйона копій, а Fallout 76 ще гірше – 1,4 мільйона. Для AAA-проектів ці цифри явно нижче очікувань, хоча Battlefield V навіть змогла посісти п'яте місце в рейтингу прибутковості ПК -ігор.



Найуспішніші ігри за продажами

Для порівняння, в 2015 році Bethesda похизувалася продажем 12 мільйонів копій Fallout 4 за перший день після релізу, а Battlefield 1 розійшовся тиражем, який перевищує 15 мільйонів екземплярів за підсумками останнього кварталу 2016 року. Зрозуміло, завдяки різдвяним розпродажам новачки можуть трохи скоротити розрив, але підсумкова ситуація видна вже зараз.

Нагадаємо, про початок розпродажів у своїх цифрових магазинах оголосили компанія Electronic Arts, а також Blizzard Entertainment та Valve. Проте не лише PC-геймери матимуть змогу придбати ігри зі знижкою. Sony та Microsoft оголосили про свій шалений розпродаж в PlayStation Store та Xbox Store.

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