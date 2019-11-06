Експерти засумнівалися в успіху iPhone SE 2: у чому причина

Відомий галузевий дизайнер Мін-Чі Куо, який спеціалізується на продукції Apple, неочікувано передивився свій оптимістичний прогноз на успіх компактного смартфона iPhone SE 2. У своєму новому звіті він пояснив, чому новинці не вдасться перевершити успіх свого попередника.

Чому iPhone SE 2 може бути не таким успішним, як попередник? У листі, відправленому інвесторам Apple, Куо переглянув власні прогнози, зроблені раніше. На його думку, до кінця 2020 року компанія продасть не більше 20 мільйонів iPhone SE 2, а при вдалій маркетинговій політиці – 30 мільйонів, передає Phone Arena.

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Раніше аналітик передбачав, що продажі можуть сягнути 40 мільйонів примірників, але після консультацій з представниками постачальників комплектуючих змінив свою думку. Для порівняння, до кінця 2016 року було продано 30 мільйонів оригінальних iPhone SE.

На думку Куо, успішним продажам новинки завадять три причини:

Apple доведеться боротися за частку ринку смартфонів, насиченість якого продовжує зростати. Особливо це стосується США і Європи, де користувачі вважають за краще користуватися придбаними моделями довше, ніж в інших регіонах.

Конкуренція з боку виробників смартфонів на Android зараз сильніше, ніж будь-коли. Зокрема, скоро представлять ​​порівняно доступну лінійку Google Pixel 4a.

Нарешті, iPhone SE 2 не такий компактний, як оригінальна модель. Якщо для створення новинки за основу візьмуть 4,7-дюймовий iPhone 8, це може відлякати покупців, які хотіли придбати компактний ґаджет.

Що відомо про iPhone SE 2? Згідно з попередніми витокам, iPhone SE буде побудований на базі процесора Apple A13 Bionic – такого ж, як і у нового iPhone 11. Моделі приписують 3 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 64 ГБ без можливості розширення.

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В іншому ґаджет буде ідентичний iPhone 8: він отримає 4,7-дюймовий LCD-дисплей і кнопку Home з інтегрованим сканером відбитків пальців Touch ID. Задня панель буде виконана із загартованого скла. Смартфон отримає єдину основну камеру, характеристики якої поки невідомі. Очікується, що iPhone SE 2 повинен підтримувати функцію бездротової зарядки потужністю 18 Вт.

Дата анонсу та ціна. Анонс новинки, імовірно, відбудеться в кінці березня 2020 року, а в продаж апарат надійде через кілька днів після презентації. На думку Мін-Чі Куо, роздрібна ціна смартфона складе 399 доларів (орієнтовно 9 900 гривень).

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