Ексрозробник Yahoo зламав тисячі акаунтів та викрав сексуальні фото користувачів

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Розробник викрав сексуальні фото користувачів
Розробник викрав сексуальні фото користувачів / unsplash.com

Колишній розробник програмного забезпечення пошуковика Yahoo зламав 6 тисяч акаунтів, шукаючи сексуальні фотографії та відео.

Як повідомили в прокуратурі, 34-річний Рейес Даніель Руїс визнав свою провину в суді, передає businessinsider.com.

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Зокрема, він використовував можливість доступу до внутрішніх систем Yahoo, аби зламувати паролі та акаунти користувачів. Його жертвами ставали переважно молоді жінки.

Руїз зробив копії їхніх приватних фото та відео, зокрема із інтимним вмістом. Ці дані він зберігав на своєму комп’ютері, та згодом їх знищив.

Наступне засідання у цій справі та озвучення вироку призначено на лютий 2020 року.

Що відомо про Yahoo? Це американська корпорація, що спеціалізується на наданні інтернет-сервісів. У їхньому переліку пошукова служба (Yahoo! Search), каталог сайтів (Yahoo! Directory), електронна пошта (Yahoo! Mail), Yahoo!Games, Yahoo!Groups тощо.

Сервіс є другою за популярністю у світі пошуковою системою з часткою у 7,57% ринку. В Україні частка Yahoo! становить 0,95%, що дає змогу посідати 3 місце.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет хакери
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