Ексрозробник Yahoo зламав тисячі акаунтів та викрав сексуальні фото користувачів

Колишній розробник програмного забезпечення пошуковика Yahoo зламав 6 тисяч акаунтів, шукаючи сексуальні фотографії та відео.

Як повідомили в прокуратурі, 34-річний Рейес Даніель Руїс визнав свою провину в суді, передає businessinsider.com.

Цікаво: Операційну систему iOS 13 знову зламали: що про це відомо

Зокрема, він використовував можливість доступу до внутрішніх систем Yahoo, аби зламувати паролі та акаунти користувачів. Його жертвами ставали переважно молоді жінки.

Руїз зробив копії їхніх приватних фото та відео, зокрема із інтимним вмістом. Ці дані він зберігав на своєму комп’ютері, та згодом їх знищив.

Наступне засідання у цій справі та озвучення вироку призначено на лютий 2020 року.

Що відомо про Yahoo? Це американська корпорація, що спеціалізується на наданні інтернет-сервісів. У їхньому переліку пошукова служба (Yahoo! Search), каталог сайтів (Yahoo! Directory), електронна пошта (Yahoo! Mail), Yahoo!Games, Yahoo!Groups тощо.



Сервіс є другою за популярністю у світі пошуковою системою з часткою у 7,57% ринку. В Україні частка Yahoo! становить 0,95%, що дає змогу посідати 3 місце.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно