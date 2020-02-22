Ексцентричний мільйонер готовий викласти за Nintendo Play Station майже 400 тисяч доларів

Минулого тижня в інтернеті активно обговорювали новину про відкриття торгів за унікальний лот – рідкісну консоль Nintendo Play Station. Битва гаманців за колекційний предмет почалася з надзвичайної, здавалося б, суми в 15 000 доларів. За кілька годин вона виросла до 31 000 доларів.

Зараз ціна унікальної приставки на платформі heritage auctions становить 300 тисяч доларів, а найбільша ставка (яка, швидше за все, й виграє аукціон) – 360 тисяч доларів.

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Хто готовий купити приставку за таку суму

Загадковим багатієм виявився Палмер Лакі – винахідник VR-шолома Oculus Rift. Особисті статки інженера оцінюються в 700 мільйонів доларів, а сам він відомий як власник однієї з найбагатших колекцій відеоігрових консолей.

Все тому що у мене є найбільша колекція ігрових консолей, а сам я горю ідеєю зберігати і представляти історію відеоігор. Доведений до розуму VR напевно надасть користувачам унікальний досвід, але такі речі ми теж зобов'язані зберігати в робочому і функціональному стані. Публічний доступ до моєї колекції

– це питання часу, зазначив Лакі.

Він також розповів, що вже скоро збирається відкрити найтехнологічніший музей відеоігор де будуть представлені оригінальні копії приставок.



Nintendo Play Station – по суті попередня версія першої консолі Sony PlayStation

До кінця аукціону залишилося ще 14 днів. Хто зна, може бути, за цей час з'явиться ще один ексцентричний мільйонер, готовий викласти цілий статок, щоб нанести удар по мрії Палмера Лакі.

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