Electronic Arts безкоштовно роздає гру The Sims 4

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Electronic Arts безкоштовно роздає гру The Sims 4
Electronic Arts безкоштовно роздає гру The Sims 4 / Фото з вільних джерел

Четверта частина популярного симулятора The Sims вийшла майже 5 років тому. За цей час гра отримала чимало різних доповнень, а вже зараз Electronic Arts безкоштовно роздає гру The Sims 4 всім охочим.

Відзначимо, за ці 5 років компанія Electronic Arts вирішила "прикрити" студію Maxis, яка відповідальна за розробку популярного симулятора, залишивши невеликий колектив розробників для підтримки The Sims. З огляду на це, геймерам вже не варто чекати п’ятої частини симулятора.

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Деталі акції? Щоб забрати свою копію гри, досить перейти за цим посиланням і натиснути кнопку "Отримайте безкоштовно". Йдеться про "ванільну" версію The Sims 4, тематичні додатки для якої доведеться купувати окремо. Акція триватиме до 28 травня.

Що відомо про гру? The Sims 4 вийшла 2 вересня 2014 року і отримала стримані відгуки від критиків, які відзначили, що гру складно назвати кроком вперед в порівнянні з третьою частиною.

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Теги: Техно Ігри Electronic Arts
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