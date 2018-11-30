Electronic Arts може представити нову гру Dragon Age: деталі

Генеральний менеджер компанії BioWare Кейсі Хадсон натякнув, що найближчим часом його команда представить новий проект, який пов'язаний із всесвітом Dragon Age. Ймовірно, нову гру представлять вже наступного місяця на премії The Game Awards 2018.

Про це повідомляє DSOGaming.

Читайте також: Популярна телекомпанія випустить шоу про "битву" SEGA та Nintendo

Хадсон опублікував пост із новою інформацією в офіційному блозі студії.

Якщо ви стежите за цим блогом, або за мною і Марком Дарреном в Twitter, то ви напевно знаєте, що ми працюємо над секретним проектом по Dragon Age. Це вкрай важлива для нас франшиза і ми раді продовжити її спадщину. Чекайте більше інформації в наступному місяці (хоча я не скажу вам, де),

– написав розробник з BioWare.

Говорячи про наступний місяць, Кейсі, швидше за все, мав на увазі премію The Game Awards 2018, яка розпочнеться 7 грудня о 3:30 за київським часом. Підстави для анонса нової частини знаменитої серії у фанатів є, оскільки раніше в мережі про це з'являлося чимало інформації, однак не виключено, що BioWare покаже нам відгалуження Dragon Age для мобільних платформ.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно