Electronic Arts може представити нову гру Dragon Age: деталі

101 Читать новость на русском
Скріншот з гри Dragon Age
Скріншот з гри Dragon Age / Origin

Генеральний менеджер компанії BioWare Кейсі Хадсон натякнув, що найближчим часом його команда представить новий проект, який пов'язаний із всесвітом Dragon Age. Ймовірно, нову гру представлять вже наступного місяця на премії The Game Awards 2018.

Про це повідомляє DSOGaming.

Читайте також: Популярна телекомпанія випустить шоу про "битву" SEGA та Nintendo

Хадсон опублікував пост із новою інформацією в офіційному блозі студії.

Якщо ви стежите за цим блогом, або за мною і Марком Дарреном в Twitter, то ви напевно знаєте, що ми працюємо над секретним проектом по Dragon Age. Це вкрай важлива для нас франшиза і ми раді продовжити її спадщину. Чекайте більше інформації в наступному місяці (хоча я не скажу вам, де),
– написав розробник з BioWare.

Говорячи про наступний місяць, Кейсі, швидше за все, мав на увазі премію The Game Awards 2018, яка розпочнеться 7 грудня о 3:30 за київським часом. Підстави для анонса нової частини знаменитої серії у фанатів є, оскільки раніше в мережі про це з'являлося чимало інформації, однак не виключено, що BioWare покаже нам відгалуження Dragon Age для мобільних платформ.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
29 листопада 21:08 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
973
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
455
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
28 листопада 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
4564
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
522
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1622
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1128
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук