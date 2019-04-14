Electronic Arts оголосила про великий розпродаж ігор в Origin: цікаві пропозиції

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Весняний розпродаж в Origin: які ігри доступні зі знижкою
Весняний розпродаж в Origin: які ігри доступні зі знижкою / Фото з вільних джерел

Компанія Electronic Arts вирішила не відставати від інших цифрових дистриб'юторів і оголосила про старт весняного розпродажу в Origin. Серед тайтлів, які продають зі знижкою: Battlefield V, The Sims 4 та Dragon Age: Inquisition.

Як повідомляє 4PDA, Origin не може похизуватися настільки ж вражаючим числом ігор, як, наприклад, PS Store, але економні користувачі все одно знайдуть чим поживитися.

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Вибір у випадку з EA очевидний: першою на думку спадає Battlefield V (близько 630 гривень), яка, до слова, не так давно обзавелася власною "Королівською битвою".

Стати володарем Star Wars Battlefront II можна всього за 125 гривень, а купити The Sims 4 – за близько 315 гривень. Окрім того, зі знижкою можна отримати FIFA 19 (близько 420 гривень), TitanFall 2 (близько 210 гривень).


В Origin стартував весняний розпродаж ігор

Проте і на цьому пропозиції Electronic Arts не закінчуються, так що цікавим геймерам варто самим заглянути в розділ знижок і уважно вивчити всі варіанти. Весняний розпродаж в Origin триватиме до 25 квітня.

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Теги: Техно Ігри Electronic Arts Battlefield Ціни
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