Electronic Arts влаштувала масштабний розпродаж ігор в Origin

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Electronic Arts влаштувала масштабний розпродаж ігор в Origin
Electronic Arts влаштувала масштабний розпродаж ігор в Origin / Фото з вільних джерел

Нещодавно про свої великі розпродажі оголосили компанії Sony та Microsoft, які вони запустили в магазинах Xbox та PlayStation Store на честь "Чорної п’ятниці". Тепер до масштабних розпродажів вирішила приєднатися і компанія Electronic Arts в своєму фірмовому магазині Origin.

Про це повідомляється на сайті Origin.

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Розмір знижок на ігри в Origin досягає вражаючих 85%. Відзначимо, розпродаж триватиме до 27 листопада 2018 року. Цікаво, що акція поширюється не тільки на ігри, які вийшли з-під руки самої Electronic Arts.

Приміром, гру FIFA 19 можна отримати із знижкою 40%, а на грі Battlefield 1 можна зекономити до 80%. Окрім того, на ігри  Star Wars: Battlefront II та Dragon Age: Inquisition діє знижка 85%. З повним списком акційних ігор ви можете ознайомитися на офіційному сайті Origin.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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