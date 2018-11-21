Electronic Arts влаштувала масштабний розпродаж ігор в Origin

Нещодавно про свої великі розпродажі оголосили компанії Sony та Microsoft, які вони запустили в магазинах Xbox та PlayStation Store на честь "Чорної п’ятниці". Тепер до масштабних розпродажів вирішила приєднатися і компанія Electronic Arts в своєму фірмовому магазині Origin.

Про це повідомляється на сайті Origin.

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Розмір знижок на ігри в Origin досягає вражаючих 85%. Відзначимо, розпродаж триватиме до 27 листопада 2018 року. Цікаво, що акція поширюється не тільки на ігри, які вийшли з-під руки самої Electronic Arts.

Приміром, гру FIFA 19 можна отримати із знижкою 40%, а на грі Battlefield 1 можна зекономити до 80%. Окрім того, на ігри Star Wars: Battlefront II та Dragon Age: Inquisition діє знижка 85%. З повним списком акційних ігор ви можете ознайомитися на офіційному сайті Origin.

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