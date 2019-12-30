Електричний пікап Ford виконав незвичний трюк: відео

Часто виробникам електрокарів вдається по-справжньому здивувати користувачів. Приміром, Tesla підняла хвилю обговорення дизайну нового пікапа Cybertruck, а стартап-компанія Rivian, яка належить Ford, продемонструвала незвичайний функціонал свого електрокара.

Що вміє авто

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На представленому ролику можна побачити електричний пікап R1T. Машина кілька разів розвернулася на місці, не повертаючи коліс.

Виробники назвали такий трюк "танковим розворотом", так як в даному випадку силові установки імітували рух гусениць в різні боки. Представники Rivian також відзначили, що повторити показаніена відео можна буде тільки на гравійних або ґрунтових дорогах.

Розворот пікапа Ford R1T – дивіться відео

Характеристики пікапа

Як і багато інших електрокари, пікап R1T оснащений чотирма незалежними двигунами – по одному на кожне колесо, що і дозволяє машині провертати подібні трюки.

Силова установка в Rivian має потужність в 750 кінських сил і обертовий момент в 1,120 Нм. З такими характеристиками авто здатне розганятися до 100 км/год за 3 секунди.

Дата виходу

Виробництво моделі почнеться в другій половині 2020 року.

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