Електрокар Byton M-Byte вперше випробували в екстремальних умовах: відео
Китайська компанія Byton розпочала тестування свого повністю електричного кросовера M-Byte, який представили на виставці CES 2018. До слова, співзасновниками компанії є колишні топ-менеджери BMW та Nissan Motor.
Як повідомляє Mashable, для проведення випробувань була обрана засніжена Внутрішня Монголія, де далеко від сторонніх спостерігачів M-Byte подолав по дорогах тисячі кілометрів.
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Транспортний засіб було випробувано на міцність при низьких температурах в умовах сніжної погоди.
Тест-драйв електрокара Byton M-Byte – дивіться відео
Спеціалісти провели калібрування трансмісії для певних дорожніх умов і тести для перевірки реакції шасі, кузова автомобіля, акумуляторної системи, кондиціонера і системи опалення на роботу в ситуаціях, що значно відрізняються від оптимальних.
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