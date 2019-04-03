Електрокар Byton M-Byte вперше випробували в екстремальних умовах: відео

Китайська компанія Byton розпочала тестування свого повністю електричного кросовера M-Byte, який представили на виставці CES 2018. До слова, співзасновниками компанії є колишні топ-менеджери BMW та Nissan Motor.

Як повідомляє Mashable, для проведення випробувань була обрана засніжена Внутрішня Монголія, де далеко від сторонніх спостерігачів M-Byte подолав по дорогах тисячі кілометрів.

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Транспортний засіб було випробувано на міцність при низьких температурах в умовах сніжної погоди.

Тест-драйв електрокара Byton M-Byte – дивіться відео

Спеціалісти провели калібрування трансмісії для певних дорожніх умов і тести для перевірки реакції шасі, кузова автомобіля, акумуляторної системи, кондиціонера і системи опалення на роботу в ситуаціях, що значно відрізняються від оптимальних.

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