Електрокар Tesla Model S встановив ще один неймовірний рекорд швидкості
Електрокари Tesla відомі не лише як міський транспорт – Model S вже встиг встановити рекорд на одній із гоночних трас. Ілон Маск вирішив не зупинятися на досягнутому і разом із своїм дітищем підкорив ще один всесвітньо відомий трек.
Нюрбургринг – знаменита траса в Німеччині, де найкращий час у своєму класі недавно зафіксував Porsche Taycan. Втім, тріумф німецького автопрому був недовгим.
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Результати електрокара Tesla. Як повідомляє автомобільний портал AutoEvolution, в ході тренувального заїзду Tesla Model S з модифікованою трансмісією, тримоторною силовою установкою Plaid і експериментальними шинами Goodyear Eagle F1 Supersport RS пройшов трасу за 7 хвилин і 23 секунди – на 19 секунд швидше конкурента.
Журналісти відзначили, що під час випробувань стояла хмарна погода, а температура повітря не перевищувала 18 градусів.
Tesla Model S на Нюрбургрингу
Фіксація результатів. Офіційний заїзд з фіксацією результатів запланований на 18 вересня. А в разі, якщо команда Tesla прийме рішення про необхідність додаткового налаштування автомобіля, гонка з часом буде перенесена на суботу, 21 вересня.
У разі успішного заїзду Model S стане найшвидшим чотирьохдверним серійним електрокаром, які коли-небудь виїжджали на гоночну трасу. Надалі компанія планує оснащувати платформою Plaid і серійні автомобілі, включаючи кросовер Model X.
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