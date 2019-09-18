Електрокар Tesla Model S встановив ще один неймовірний рекорд швидкості

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Електрокар Tesla Model S встановив ще один неймовірний рекорд швидкості
Електрокар Tesla Model S встановив ще один неймовірний рекорд швидкості / unsplash

Електрокари Tesla відомі не лише як міський транспорт – Model S вже встиг встановити рекорд на одній із гоночних трас. Ілон Маск вирішив не зупинятися на досягнутому і разом із своїм дітищем підкорив ще один всесвітньо відомий трек.

Нюрбургринг – знаменита траса в Німеччині, де найкращий час у своєму класі недавно зафіксував Porsche Taycan. Втім, тріумф німецького автопрому був недовгим.

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Результати електрокара Tesla. Як повідомляє автомобільний портал AutoEvolution, в ході тренувального заїзду Tesla Model S з модифікованою трансмісією, тримоторною силовою установкою Plaid і експериментальними шинами Goodyear Eagle F1 Supersport RS пройшов трасу за 7 хвилин і 23 секунди – на 19 секунд швидше конкурента.

Журналісти відзначили, що під час випробувань стояла хмарна погода, а температура повітря не перевищувала 18 градусів.

Tesla Model S
Tesla Model S на Нюрбургрингу

Фіксація результатів. Офіційний заїзд з фіксацією результатів запланований на 18 вересня. А в разі, якщо команда Tesla прийме рішення про необхідність додаткового налаштування автомобіля, гонка з часом буде перенесена на суботу, 21 вересня.

У разі успішного заїзду Model S стане найшвидшим чотирьохдверним серійним електрокаром, які коли-небудь виїжджали на гоночну трасу. Надалі компанія планує оснащувати платформою Plaid і серійні автомобілі, включаючи кросовер Model X.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Електромобілі Авто Tesla
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