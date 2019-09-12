Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд

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Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд
Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд / unsplash

Очільник компанії Tesla Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті повідомив про новий світовий рекорд електрокара Tesla Model S. Авто стало лідером проходження гоночної траси, до того ж в мережі вже опублікували відеозвіт з події.

Що відомо про трасу? Американська кільцева траса Mazda Raceway Laguna Seca відома серед гонщиків високою складністю проходження зв'язки крутих поворотів під назвою "Штопор", повідомляє Electrek.

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Новий рекорд. За словами Ілона Маска, Tesla Model S став рекордсменом у категорії серійних чотиридверних автомобілів по швидкості її подолання. Час електрокара склав 1 хвилину і 36,555 секунди – на секунду швидше попереднього світового рекорду в своєму класі.

Tesla Model S встановив рекорд на трасі Mazda Raceway Laguna Seca – дивіться відео

 

Плани з підкорення інших гоночних трас. Минулого тижня глава компанії також заявив, що Tesla привезе Model S на змагання на трасі Нюрнбургринг – відразу після того, як там відзначився чотиридверний електромобіль Porsche.

Він підкреслив, що чекати нового рекорду в Німеччині на цьому тижні не варто – автомобілю ще належить пройти передстартову підготовку, щоб забезпечити безпеку водія при проходженні складних ділянок траси.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Авто Електромобілі Ілон Маск Tesla
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