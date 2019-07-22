Електрокар Tesla Roadster отримає реактивні двигуни: деталі

Нещодавно Ілон Маск поділився планами щодо випуску суперкара Tesla Roadster і натякнув, що нове авто поки не планують виводити на ринок. Проте Маск вже встиг поділитися новими подробицями про амбітне авто в своєму Twitter-акаунті.

Високий розгінний потенціал Tesla Roadster забезпечить набір реактивних двигунів виробництва SpaceX.

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Коли відбудуться перші тести Tesla Roadster? Відповідаючи на запитання одного з читачів свого блогу, Ілон Маск заявив, що перші випробування електричного родстера, оснащеного системою реактивних двигунів на стисненому повітрі, відбудуться вже в наступному році.

Maybe end of next year — Elon Musk (@elonmusk) 18 липня 2019 р.

Що відомо про систему двигунів Tesla Roadster? Така конструкція дасть змогу електромобілю поліпшити динаміку прискорення, підвищити максимальну швидкість і вдосконалити систему гальмування і входження в поворот. Крім того, автомобіль імовірно зможе зависати в повітрі.

Інші характеристики Tesla Roadster. Очікується, що суперкар буде розганятися до 100 км / год за 1,9 секунди, а його запас ходу складе до 1 000 кілометрів на одному заряді вбудованих акумуляторів. Баки зі стисненим повітрям для прискорювачів розмістяться в задній частині салону, а сопла допоміжних двигунів – по периметру кузова і під номерними знаками.

Дата старту продажів та ціна. У продаж Tesla Roadster ймовірно надійде не раніше 2021 року по ціні близько 200 000 доларів.

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