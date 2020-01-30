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Електрокари Tesla Model Y можуть раніше вийти на ринок: нова дата

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Tesla Model Y: нова дата виходу / Unsplash

В березні 2019 року Ілон Маск представив нове покоління кросоверів Model Y, пообіцявши, що поставки електрокарів почнуться восени 2020 року. Однак, очільник компанії вирішив задобрити користувачів та інвесторів та заявив, що моделі зійдуть з конвеєра на кілька місяців раніше зазначеної дати.

Коли з'являться на ринку електрокари Tesla Model Y

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Якщо всі попередні роки Tesla випускала нові автомобілі з істотною затримкою, то тепер, якщо вірити Ілону Маску, компанія йде зі значним випередженням графіка.

Поставки перших електрокарів Tesla Model Y, за словами глави автовиробника, повинні початися вже в березні 2020 року.

На офіційному сайті Tesla оновлений термін поставок встановлений для єдиної моделі з повним приводом за 52 990 доларів (орієнтовно 1 289 000 гривень за курсом станом на 30 січня 2020 року).

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Зауважимо, раніше компанія заявила, що їй вдалося істотно підвищити дальність пробігу електрокара на одній "заправці" – з 450 до 506 кілометрів.

Дата виходу інших модифікацій

Більш доступна стандартна версія автомобіля з запасом ходу в 370 кілометрів і прайсом в 40 000 доларів (близько 973 000 гривень) повинна вийти "в 2021 році". Представники Tesla не заявляли про будь-які зміни у строках поставок даної модифікації Model Y.

 

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Електромобілі Авто Tesla
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