Електрокари Tesla отримають вбудовані додатки YouTube та Netflix
Ілон Маск анонсував появу в електромобілях Tesla вбудованих додатків YouTube та Netflix. За словами очільника Tesla, нові функції з'являться в авто вже в серпні.
Таку заяву відомий інженер та підприємець Ілон Маск зробив, як зазвичай, у своєму Twitter-акаунті. Також він зазначив, що електрокари Tesla "створені для перегляду фільмів".
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Завдяки об'ємному звуку, великому дисплею і зручним сидінням Tesla в автомобілі буде непередаване відчуття кінематографічності,
– підкреслив Маск.
Однак для любителів перегляду фільмів за кермом буде одне суттєве обмеження: Tesla відтворюватиме відео лише, коли буде припаркована. Щоправда, це обмеження буде діяти лише до того моменту, поки в США не легалізують автопілот.
Коли регулюючі органи схвалять повне самостійне водіння, ми включимо опцію показу відео під час руху,
– повідомив Ілон Маск.
Також підприємець підкреслив, що новий функціонал з'явиться в електрокарах Tesla вже в серпні цього року.
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