Електрокари Tesla отримають вбудовані додатки YouTube та Netflix

Ілон Маск анонсував появу в електромобілях Tesla вбудованих додатків YouTube та Netflix. За словами очільника Tesla, нові функції з'являться в авто вже в серпні.

Таку заяву відомий інженер та підприємець Ілон Маск зробив, як зазвичай, у своєму Twitter-акаунті. Також він зазначив, що електрокари Tesla "створені для перегляду фільмів".

Читайте також: Ілон Маск запропонував новий спосіб виготовлення електрокарів Tesla

Завдяки об'ємному звуку, великому дисплею і зручним сидінням Tesla в автомобілі буде непередаване відчуття кінематографічності,

– підкреслив Маск.

When full self-driving is approved by regulators, we will enable video while moving — e^? (@elonmusk) July 27, 2019

Однак для любителів перегляду фільмів за кермом буде одне суттєве обмеження: Tesla відтворюватиме відео лише, коли буде припаркована. Щоправда, це обмеження буде діяти лише до того моменту, поки в США не легалізують автопілот.

Коли регулюючі органи схвалять повне самостійне водіння, ми включимо опцію показу відео під час руху,

– повідомив Ілон Маск.

Також підприємець підкреслив, що новий функціонал з'явиться в електрокарах Tesla вже в серпні цього року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно