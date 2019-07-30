Електрокари Tesla отримають вбудовані додатки YouTube та Netflix

57 Читать новость на русском
Електрокари Tesla отримають вбудовані додатки YouTube та Netflix
Електрокари Tesla отримають вбудовані додатки YouTube та Netflix / Unsplash

Ілон Маск анонсував появу в електромобілях Tesla вбудованих додатків YouTube та Netflix. За словами очільника Tesla, нові функції з'являться в авто вже в серпні.

Таку заяву відомий інженер та підприємець Ілон Маск зробив, як зазвичай, у своєму Twitter-акаунті. Також він зазначив, що електрокари Tesla "створені для перегляду фільмів".

Читайте також: Ілон Маск запропонував новий спосіб виготовлення електрокарів Tesla

Завдяки об'ємному звуку, великому дисплею і зручним сидінням Tesla в автомобілі буде непередаване відчуття кінематографічності,
– підкреслив Маск.

Однак для любителів перегляду фільмів за кермом буде одне суттєве обмеження: Tesla відтворюватиме відео лише, коли буде припаркована. Щоправда, це обмеження буде діяти лише до того моменту, поки в США не легалізують автопілот.

Коли регулюючі органи схвалять повне самостійне водіння, ми включимо опцію показу відео під час руху,
– повідомив Ілон Маск.

Також підприємець підкреслив, що новий функціонал з'явиться в електрокарах Tesla вже в серпні цього року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Під Києвом будівельники спалили та закопали хлопця через 600 доларів: фото 18+
сьогодні
8459
Теги: Техно Новини Техно Додатки Інтернет Tesla Авто Електромобілі YouTube
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
29 липня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9612
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
28 липня 22:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
1783
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
27 липня 22:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1373
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
27 липня 08:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4095
Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна
26 липня 16:05 Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна
908
Новини
Більше новин
Залиште відгук