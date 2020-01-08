Електромобіль Fisker Ocean із сонячними панелями презентували на CES 2020: ціна

Під час виставки CES 2020 компанія Fisker Inc представила електричний кросовер під назвою Fisker Ocean. Точні характеристики виробник не розкриває. Відомо, що на даху встановлять сонячні панелі.

Як інформує видання The Verge, Fisker Ocean вийде на ринок наприкінці 2021 – на початку 2022 року.

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Цікаві факти

Виробник зробив великий акцент на екологічність. Окрім сонячних батарей, які мають додати до 5 км запасу ходу в день, інтер'єр автомобіля не міститиме шкіри. В обробці машини використають перероблений пластик.

Відомо також, що Fisker Ocean вийде в декількох конфігураціях, одна з яких буде з акцентом на продуктивність отримає розгін від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди. Більше характеристик виробник обіцяє розкрити згодом.

Fisker Ocean можна буде купити у лізинг

Ціна

Під час CES 2020 сказали ціну Fisker Ocean. Вартість електрокара стартуватиме від 37 500 доларів (863 тисячі гривень).

До речі, компанія планує продавати авто у лізинг з платежами від $ 379 доларів на місяць (8 700 гривень).

Що відомо про Fisker Inc? Це нова компанія американського автомобільного дизайнера Генріка Фіскера. Раніше він працював над преміальними моделями на зразок Aston Martin DB9 і BMW Z8.



У 2008 році він запустив власну компанію Fisker Automotive, яка продавала гібридний спортивний седан Fisker Karma. Однак, модель не отримала великий попит, тож у 2014 році компанія збанкрутувала. Нову компанію Fisker Inc Фіскер заснував у 2016 році.

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