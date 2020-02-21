Електромобіль майбутнього: у Jaguar Land Rover показали концепт безпілотника

Компанія Jaguar Land Rover представила концепт транспортного засобу, який має покращити екологічну ситуацію на Землі. Він отримав назву Project Vector. Його розробили в рамках реалізації проєкту Destination Zero.

Як розповіли Техно 24 у пресслужбі Jaguar Land Rover Ukraine, цей концепт розробили в рамках реалізації проєкту Destination Zero.

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Таким чином виробник продовжує працювати над втіленням ідеї про нульовий обсяг шкідливих викидів у повітря та заторів на дорогах.

Деталі про Project Vector

Як кажуть розробники, це безпілотний електромобіль майбутнього. Він компактний та універсальний концепт-кар, завдовжки чотири метри. Акумуляторні батареї та складові трансмісії у пласкій підлозі підвищують універсальність автомобіля.

Завдяки оригінальній конфігурації сидіння можна трансформувати для індивідуального або спільного використання, а також для комерційних цілей — наприклад, доставки товарів.

Концепт Jaguar Land Rover виглядає оригінально

Компанія планує налагодити співпрацю з міською радою міста Ковентрі (Велика Британія), щоб вже наприкінці 2021 року запустити мобільну службу, яка стане лабораторією для розробки інших сервісів майбутньої мобільності на вулицях міста.

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