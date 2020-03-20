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Електронні вибори в Україні: що гальмує процес

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Чи реально проводити електронні вибори в Україні / 24 Канал

Одним із амбітних проєктів, над яким працює Міністерство цифрової політики України, є запровадження електронних виборів. Це доволі складний процес, тож експерти провели дослідження щодо доцільності запровадження нових виборчих технологій.

Це дослідження на замовлення Мінцифри провела Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії (UK aid).

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У чому проблеми

  • Як стверджують автори дослідження, найбільш критичний аспект – це саме результати виборів. Тож потрібно підвищувати прозорість та ефективність передачі та опрацювання даних.
  • Центральна виборча комісія готова до впровадження нових технологій, але це потребує значних інвестицій. Окрім того, потрібно підготувати персонал до цього впровадження нових технологій.
  • Також після запровадження цих технологій, потрібно буде детально враховувати питання кібербезпеки.
  • Держава має розробити механізм ідентифікації особи.
  • Ну і серйозна проблема – це низька цифрова грамотність серед українців. Експерти радять стимулювати українців використовувати е-послуги.

Як відомо, 53% українців у віці від 18 до 70 років мають показник володіння цифровими навичками нижче середнього. Також 34% українців ставали жертвами шахрайських дій через інтернет за останній рік.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Міністерство цифрової трансформації
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