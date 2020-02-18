У Києві запрацює єдиний електронний квиток: дата запуску та ціна

У Києві нарешті запускають єдиний електронний квиток на метро і наземний транспорт. Ним можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.

Як сказано на сайті Київської державної адміністрації, цей квиток не буде прив’язаний до певного виду транспорту.

До теми: Додаток Дія – де завантажити

"Це усталена практика в багатьох європейських містах. Кожен пасажир, враховує необхідну йому кількість поїздок на місяць, може не лише контролювати власні транспортні витрати, але й економити на вартості кожної поїздки", – розповіла директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Коли запрацює

Послугою електронного квитка можна буде скористатись із 1 квітня 2020 року.

Тарифи

Користувачі можуть придбати кілька варіантів проїзних кивків: на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць.

Квиток на 46 поїздок коштуватиме 290 гривень

Квиток на 62 поїздки – 390 гривень

Квиток на 92 поїздки – 575 гривень

Квиток на 124 поїздки – 770 гривень.

Також можна буде придбати "безлімітний" проїзні на всі види громадського транспорту вартістю 1300 гривень.

​Цікаво: У додатку Дія можна буде оформити пенсію онлайн

Окрім того, тоді ж запустять "туристичний" проїзний квиток – із терміном на добу 48 та 72 годин.

Ціна квитка на 24 години – 100 гривень

Вартість квитка на 48 годин – 150 гривень

Вартість квитка на 72 годин – 200 гривень.

Користувачі Kyiv Smart Card теж зможуть поповнювати свої картки – 50 поїздок за один раз.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно