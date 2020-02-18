У Києві запрацює єдиний електронний квиток: дата запуску та ціна
У Києві нарешті запускають єдиний електронний квиток на метро і наземний транспорт. Ним можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.
Як сказано на сайті Київської державної адміністрації, цей квиток не буде прив’язаний до певного виду транспорту.
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"Це усталена практика в багатьох європейських містах. Кожен пасажир, враховує необхідну йому кількість поїздок на місяць, може не лише контролювати власні транспортні витрати, але й економити на вартості кожної поїздки", – розповіла директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.
Коли запрацює
Послугою електронного квитка можна буде скористатись із 1 квітня 2020 року.
Тарифи
Користувачі можуть придбати кілька варіантів проїзних кивків: на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць.
- Квиток на 46 поїздок коштуватиме 290 гривень
- Квиток на 62 поїздки – 390 гривень
- Квиток на 92 поїздки – 575 гривень
- Квиток на 124 поїздки – 770 гривень.
Також можна буде придбати "безлімітний" проїзні на всі види громадського транспорту вартістю 1300 гривень.
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Окрім того, тоді ж запустять "туристичний" проїзний квиток – із терміном на добу 48 та 72 годин.
- Ціна квитка на 24 години – 100 гривень
- Вартість квитка на 48 годин – 150 гривень
- Вартість квитка на 72 годин – 200 гривень.
Користувачі Kyiv Smart Card теж зможуть поповнювати свої картки – 50 поїздок за один раз.
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