Електронний учнівський квиток: вигляд, функції, дата запуску

У столичній адміністрації повідомляли, що у грудні стартує тест електронних квитків школярів серед 20 шкіл Києва. Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров показав, як саме виглядатиме електронний квиток учня.

Передбачено, що квиток надаватиметься за кошти міського бюджету. Оплачувати потрібно буде лише повторне виготовлення квитка. Однією з особливостей учнівського квитка є те, що з його допомогою можна відстежувати переміщення дитини.

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Вигляд квитка

Дизайн картки розробила команда проєкту "Агенти змін". Перші 35 тисяч квитків будуть виготовлені вже до кінця 2019 року.



Електронний учнівський квиток

Інші функції квитка

До слова, електронний учнівський квиток буде не тільки проїзним: завдяки ідентифікації карткою можна буде користуватись електронним учнівським кабінетом з онлайн-щоденником та завданнями. Згодом з його допомогою школярі отримуватимуть обіди у їдальнях.

Окрім школярів, єдині електронні квитки виготовлять і для студентів. Учні отримають їх безкоштовно, а студентські квитки дозволять купувати поїздки зі знижкою 50%.

Коли повноцінно запустять квиток

Запуск е-квитка у київському транспорті перенесли на 2020 рік, оскільки не узгодили питання проїзду пільгових категорій пасажирів і відтермінували впровадження учнівського електронного квитка.

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