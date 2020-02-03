Електропікап від Hummer отримає надпотужні двигуни

General Motors підтвердила, що марка Hummer повертається у вигляді електричного пікапа під брендом GMC. Машину офіційно представлять цієї весни, в травні. Продажі стартують восени 2021 року.

Коротко про Hummer

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Автомобілі з логотипом Hummer, символ непомірності 90-х, перестали випускати в 2010 році, коли General Motors закрила цей бренд внаслідок банкрутства, низького попиту і високих цін на бензин. Тепер він повертається – але зовсім іншим. На початку нового десятиліття оновлений електричний Hummer готовий явити себе світові, розповідає New Atlas.

Модель Hummer H1 з її військовими корінням не вписувалася в тодішню картину світу споживачів. Але саме цю спадщину і має намір зберегти нова, електрична модель.

"Революційний пікап з нульовою емісією" буде оснащений мотором на 1000 кінських сил і обертовим моментом 15 590 Н-м. Такий монстр без проблем розженеться до 100 км/год за 3 секунди.

GMC виготовляє потужні пікапи і позашляховики преміум-класу, і GMC Hummer EV підкорить нові вершини,

– заявив Данкан Алдред, віцепрезидент Buick і GMC.

Повернення Hummer не пройде непоміченим – GM має намір запустити рекламну кампанію "Тиха революція". У рекламі Hummer EV зроблений акцент на безшумність пікапа і його вражаючі показники.

Однак світова прем'єра GMC Hummer EV відбудеться тільки у травні, а продажі почнуться і зовсім восени 2021 року. Збирати Hummer будуть на заводі Детройт-Хамтрамк, як розповів недавно Марк Ройс, президент компанії. На переоснащення фабрики GM нещодавно виділила 2,2 мільярда.

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