Електросамокат раптово спалахнув у Dropbox: евакуйовували усю штаб-квартиру

У штаб-квартирі компанії Dropbox (це популярний файлообмінник та синхронізатор файлів) виникла пожежа. Причиною надзвичайної ситуації став електричний самокат

Як пише The Verge, у відділі пожежної охорони Сан-Франциско підтвердили факт пожежі.

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В результаті довелось евакуювати усю штаб-квартиру. При цьому пожежники змогли швидко загасити вогонь і ніхто не постраждав.

Як свідчать знімки, причиною пожежі став самокат Tianrun R3, який також продається під брендом RocketX. Це бюджетна серія.

Раніше вже траплялось, що моделі дешевих самокатів іноді вибухали. Причиною були літій-іонні батареї.

My office was evacuated today because an electric scooter exploded and caught fire. Seriously living in an episode of Silicon Valley over here. pic.twitter.com/cX2iVvejtf — Davy Rudolph (@davyr) August 14, 2019

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