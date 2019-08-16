Електросамокат раптово спалахнув у Dropbox: евакуйовували усю штаб-квартиру

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Через загоряння самоката спалахнула пожежа
Через загоряння самоката спалахнула пожежа / micro-scooters.co.uk

У штаб-квартирі компанії Dropbox (це популярний файлообмінник та синхронізатор файлів) виникла пожежа. Причиною надзвичайної ситуації став електричний самокат

Як пише The Verge, у відділі пожежної охорони Сан-Франциско підтвердили факт пожежі.

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В результаті довелось евакуювати усю штаб-квартиру. При цьому пожежники змогли швидко загасити вогонь і ніхто не постраждав.

Як свідчать знімки, причиною пожежі став самокат Tianrun R3, який також продається під брендом RocketX. Це бюджетна серія.

Раніше вже траплялось, що моделі дешевих самокатів іноді вибухали. Причиною були літій-іонні батареї.

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Теги: Новини США Новини Техно Техно Ґаджети
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