Електросамокати виявились не такими корисними, як ми думали

Останнім часом електросамокати стають все популярнішими. Їх обирають як більш екологічну заміну звичайному транспорту. Однак, у матеріалі MIT Technology Review автори спростовують цю екологічність.

Як передає AIN.UA, нешкідливі на перший погляд електричні самокати насправді теж призводять до забруднення атмосфери. Тож це не є кращою альтернативою для поїздки на автобусі.

Читайте також: Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту

Що не так

Електросамокати справді не викидають шкідливі речовини з вихлопної труби. Але вплив транспортного засобу на клімат залежить від того, як воно виробляється, що замінює користувач, і скільки служить.

Дослідники з Університету Північної Кароліни вирішили провести оцінку життєвого циклу такого транспорту, і з’ясували, що самокати за фактом виробляють більше парникових газів на одного пасажира, ніж стандартний дизельний автобус, електромопед, електровелосипед чи велосипед.

Електросамокати виробляють приблизно половину обсягу вихлопу стандартного автомобіля: близько 200 г вуглекислого газу на милю (в порівнянні з приблизно 415 у автомобіля).

Приблизно 50% від усього впливу електросамоката на екологію йде з видобутку матеріалів і виробничого процесу. Зокрема, його алюмінієвий корпус, сталеві комплектуючі, літій-іонну батарею і електромотор – на навколишнє середовище негативно впливає видобуток матеріалів для них і їхнє виробництво.

Велике значення має і термін роботи. В ідеалі такий транспортний засіб повинен служити близько двох років. Проте на практиці часто ламаються. Хоча дослідники стверджують, якби електросамоката вистачало на кілька років, то це б зрізало середній викид газів до 30% на милю.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно