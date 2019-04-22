Елітний Samsung Galaxy S10+ в кераміці та з терабайтом пам’яті надійшов у продаж в Україні

Лімітована версія нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S10+ надійшла у продаж в Україні. Новинка виготовлена у керамічному корпусі та має терабайт вбудованого сховища.

Про це повідомляє прес-служба компанії. До 14 травня новинку можна буде придбати за акційною ціною – 51 999 гривень.

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Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ. Як наголошують у компанії, керамічний корпус забезпечує не лише преміальний вигляд, але й він є надзвичайно стійкий до подряпин.

У компанії звертають увагу на міцність кераміки

Крім того, придбавши новинку у проміжку з 22 квітня п о14 травня можна отримати в подарунок нові бездротові навушники Galaxy Buds.

Ціни лінійки Galaxy S10 у склі:

Базова версія Samsung Galaxy S10 з 8 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованого сховища обійдеться в 29 999 гривень; За Samsung Galaxy S10 Plus із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті доведеться викласти 32 999 гривень; "Бюджетний" Samsung Galaxy S10е із 6 ГБ оперативки та сховищем на 128 ГБ коштує 24 999 гривень.

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