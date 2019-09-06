Energizer представила кнопковий телефон з 4G

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Energizer представила кнопковий телефон з 4G
Energizer представила кнопковий телефон з 4G / gsmarena.com

Компанія Energizer в рамках виставки IFA 2019 представила два нових функціональних телефони під назвою Energizer E241 і E214S.

Обидва телефони мають однакову конструкцію. Однак, E241 отримав модуль 3G, в той час як E241S підтримує 4G зв'язок.

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Характеристики. Energizer E241 і E241S отримали 2,4-дюймовий сенсорний екран та традиційну фізичну клавіатуру. Під екраном розміщена навігаційна кнопка, яка може викликати голосовий помічник Google Assistant.

Обидва телефони працюють під управлінням операційки KaiOS, яка підтримує такі додатки як WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Assistant і Google Maps.

Пристрої мають підтримку двох SIM-карт, Wi-Fi і GPS. Ємність батареї складає 1900 мАг, чого має вистачити до 6 днів в режимі очікування, 28 годин в режимі розмови і 9 годин в режимі відтворення відео.

На телефоні доступні додатки

Ціна. Обидва телефони будуть доступні в чорному або синьому кольорах.

  1. Energizer E241 з підтримкою 3G коштує 29,99 євро (840 гривень).
  2. Energizer E241S з підтримкою 4G – 34,99 євро (980 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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