Ентузіасти розібрали Google Pixel 4: що "під капотом" смартфона

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Google Pixel 4
Google Pixel 4 / Фото з вільних джерел

Смартфон Google Pixel 4 представили не так давно, однак журналісти вже встигли випробувати новинку в різних тестах. Ентузіасти з PBKreviews вирішили дізнатися, як розміщенні компоненти смартфона.

Що виявили фахівці під кришкою Google Pixel 4? Насамперед фахівці PBKreviews витягли лоток для SIM-карти. Після цього, використовуючи спеціальний медіатор, відокремили задню панель, яку тримають кілька гвинтів T4 Torx і шлейф. На внутрішній стороні кришки розташувалась бездротова зарядка.

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Після видалення додаткових кронштейнів, роз'ємів і гвинтів можна отримати доступ до акумулятора, який закріплений на жовтих клейких стрічках. За допомогою медіатора від'єднується кілька шлейфів і кронштейнів, а потім – модуль камери. Заміна екрану зажадає повного розбирання телефону.

Розбір Google Pixel 4 – дивіться відео

Варто відзначити, що чіп Soli дуже маленький і розміщений на окремій платі поруч з навушником. Крім нього в смартфоні є також аудіопроцесор Knowles.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel Новини Техно
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