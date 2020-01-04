Ентузіасти створили повністю робочий прототип світлового меча з "Зоряних воєн": відео

Світлові мечі давно стали візитною карткою всесвіту Star Wars у всіх його проявах. Не дивно, що культовий атрибут улюбленої франшизи не раз ставав ідеєю фікс для народних вмільців. І нещодавно їм вдалося здійснити задумане. Незважаючи на "неголлівудскій" дизайн, зброя джедаїв виявилася не тільки реалістичною, але й цілком "боєздатною".

За основу винаходу автори YouTube-каналу the Hacksmith взяли протомеч з розширеного всесвіту Star Wars. Від своїх пізніх аналогів він відрізнявся зовнішнім джерелом живлення, який з'єднувався з руків'ям спеціальним кабелем.

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В ролі "бесперебійника" ентузіасти використовували кастомний акумулятор в сталевому корпусі, набраний з декількох десятків елементів 4,2 v стандарту 18650 сумарною місткістю 40 Ач. Вага отриманого "павербанка" склав приблизно 15,6 кілограма.

Зрозуміло, створити стабільний потік плазми, не порушуючи законів фізики, неможливо. "Лезом" світлового меча стала масивна титанова трубка, яка при натисканні кнопки на руків'ї майже миттєво розжарюється до червона й здатна буквально нищити менш стійкі до величезної температури матеріали. Весь процес проєктування, побудови та "польових випробувань" докладно описаний в опублікованому відеоролику.

Створення світлового меча:

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