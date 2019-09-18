Ентузіасти відвідали локації із шпалер Apple

Із виходом нової версії операційної системи macOS компанія Apple представила шпалери, які встановлюються як основні за замовчуванням. Фанати бренду вирішили повторити всі знімки та відправились в ті самі місця, де побували фотографи Apple.

Спочатку чоловіки запаслися величезною кількістю води і вирушили в найгарячішу точку Каліфорнії, знамениту пустелю Мохаве, на честь якої була названа актуальна версія операційної системи macOS Mojave, повідомляє iclarified.

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Температура в більш ніж 50 градусів не зупинила ентузіастів. Витративши добу на пошуки потрібного бархану, на світанку наступного дня їм все ж вдалося знайти той самий природний насип. Підібравши правильний ракурс, мандрівники зробили потрібний знімок.

Як відбувалися зйомки шпалер Apple – дивіться відео

Наступною точкою стали Алабама Хіллс – пагорби, розташовані поблизу східного схилу Сьєрра-Невада. Знімок з цієї місцевості використовується в якості шпалер в операційній системі macOS Sierra.



Оригінал шпалер Apple та фото, зроблені групою ентузіастів

Потім послідували пошуки локації для зйомки шпалер з High Sierra, El Capitan, Yosemite. В ході подорожі фанатам вдалося успішно відобразити "обличчя" всіх п'яти операційних систем. Відмінності між знімками лише в тому, що мандрівники робили їх не в ту саму пору року.

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