Ентузіасти відвідали локації із шпалер Apple

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Ентузіасти знайшли локації із шпалер Apple
Ентузіасти знайшли локації із шпалер Apple / unsplash

Із виходом нової версії операційної системи macOS компанія Apple представила шпалери, які встановлюються як основні за замовчуванням. Фанати бренду вирішили повторити всі знімки та відправились в ті самі місця, де побували фотографи Apple.

Спочатку чоловіки запаслися величезною кількістю води і вирушили в найгарячішу точку Каліфорнії, знамениту пустелю Мохаве, на честь якої була названа актуальна версія операційної системи macOS Mojave, повідомляє iclarified.

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Температура в більш ніж 50 градусів не зупинила ентузіастів. Витративши добу на пошуки потрібного бархану, на світанку наступного дня їм все ж вдалося знайти той самий природний насип. Підібравши правильний ракурс, мандрівники зробили потрібний знімок.

Як відбувалися зйомки шпалер Apple – дивіться відео

Наступною точкою стали Алабама Хіллс – пагорби, розташовані поблизу східного схилу Сьєрра-Невада. Знімок з цієї місцевості використовується в якості шпалер в операційній системі macOS Sierra.


Оригінал шпалер Apple та фото, зроблені групою ентузіастів

Потім послідували пошуки локації для зйомки шпалер з High Sierra, El Capitan, Yosemite. В ході подорожі фанатам вдалося успішно відобразити "обличчя" всіх п'яти операційних систем. Відмінності між знімками лише в тому, що мандрівники робили їх не в ту саму пору року.

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Теги: Ґаджети Техно Новини Техно Apple
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