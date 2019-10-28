Epic Games подала позов до суду проти "балакучого геймера": причини скандалу

Компанія Epic Games вирішила провчити одного з користувачів, який тестував нову гру Fortnite Chapter 2. На чоловіка подали до суду й тепер йому доведеться розплачуватися за свою балакучість.

Що сталося? Нещодавно Epic Games подала позовну заяву на Рональда Сайкса, повідомляє Polygon.

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За словами компанії, Сайкс тестував Fortnite Chapter 2 у вересні, а потім публікував інформацію про побачене і відігране в соціальних мережах. Зокрема, він розповів своїм читачам про нову карті, човнах і можливості плавати.

Причина позову. Оскільки до цього Рональд підписав договір про нерозголошення, компанія вважає за потрібне покарати геймера за нанесений фінансовий збиток і "зіпсовані очікування геймерів". Epic Games впевнена: весь смак був у непередбачуваності того, що відбувається, в напрузі, незнанні того, що ж станеться з Fortnite.

Трейлер гри Fortnite Chapter 2 – дивіться відео

Тепер Сайксу доведеться заплатити за свої спойлери. А повністю позов можна почитати на сайті видання Polygon.

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