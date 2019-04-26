Epic Games Store відмовиться від ексклюзивних ігор: умови компанії

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Epic Games Store відмовиться від ексклюзивних ігор
Epic Games Store відмовиться від ексклюзивних ігор / Unsplash

Цифровий магазин відеоігор Epic Games Store майже за півроку свого існування встиг наробити чимало шуму серед PC-геймерів. Деякі з них раді появі тимчасових екслюзивів, а чимало прихильників Steam обурені такими діями. Однак, EGS готовий пожертвувати ексклюзивністю, але лише за однієї умови.

Нагадаємо, найбільше галасу навколо Epic Games Store знялося після того, як 4A Games та Deep Silver за два тижні до релізу Metro: Exodus оголосили, що шутер стане тимчасовим ексклюзивом нового магазину.

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Переваги EGS. Як повідомляє Overclockers, видавців і розробників ігор спокушають вигідні умови магазину Epic Games: собі компанія залишає лише 12% від отриманої виручки, а також не бере плату за використання движка Unreal Engine 4.

Epic Games Store
Розподіл виручки в Epic Games Store та Steam

За яких умов компанія відмовиться від ексклюзивів? Проте, американська фірма готова покінчити з тимчасовими ексклюзивами, якщо Valve надасть аналогічні умови на своїй платформі.

Якщо Steam пообіцяє постійну частку доходу в 88% для всіх розробників і видавців без будь-яких серйозних обмежень, Epic тут же організовує відхід від ексклюзивів (при дотриманні наших зобов'язань перед партнерами) і розгляне можливість розміщених наших власних ігор в Steam,
– підкреслив засновник Epic Games Тім Свіні.

Боротьба цифрових магазинів. Відзначимо, що в цей час творці Steam і Epic Games Store продовжують шукати нові способи залучення геймерів до своїх майданчиків.

Наприклад, PC-версії колишніх консольних ексклюзивів студії Quantic Dream, а саме Heavy Rain, Beyond: Two Souls і Detroit: Become Human, з'являться тільки в магазині Epic Games, тоді як Valve вдалося домовитися з Microsoft про випуск Halo: The Master Chief Collection в Steam.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Steam
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