Епічне відео: режисер "Дедпул 2" зняв рекламу для iPhone 11 Pro

Новий рекламний ролик для цьогорічного флагмана від Apple iPhone 11 Pro знав голлівудський режисер Девід Літч. Він відомий роботами над фільмами "Джон Вік" і "Дедпул 2".

Нова робота вийшла не менш видовищною та навіть моментами гостросюжетною.

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Про що ролик

Нове рекламне відео отримало назву Snowbrawl (тут є гра слів: snowball − гра в сніжки, brawl − вулична бійка). Весь ролик знятий на iPhone 11 Pro.

У відео підлітки грають в сніжки, але це знято в стилі гостросюжетного бойовика. Режисер не поскупився на велику кількість slow-motion сцен.

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Слоган мініфільму звучить:

Зроби свої святкові відео епічними

Сам режисер каже, що його ролик про "лузерів". Головою героїнею є дівчинка, яка веде сніжний бій зі своїм старшим братом. Два "ворожих табори" залучили до битви своїх друзів.

Зрештою, команда маленької дівчинки влаштовує засідку і перемагає у бійці. Також у ролику додані закулісні кадри, де Девід Лейтч розповідає про різні аспекти цієї зйомки.

Як знімали рекламу iPhone 11 Pro

Режисер розповів, як знімав епічне відео

Чим цікавий iPhone 11 Pro

Однією з головних фішок нового iPhone 11 Pro можна вважати камеру, яку вважають однією з найкращих на ринку. Вперше iPhone отримав камеру з трьома модулями з роздільною здатністю 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп.

Експерти сервісу Dxomark, що займаються тестуванням камер на мобільних пристроях, оцінили модулі iPhone 11 Pro у 117 балів. Таким чином смартфон займає 3 місце у рейтингу найкращих камерофонів 2019 року.

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