eSPORTconf Ukraine 2019: що відомо про спікерів масштабної кіберконференції

Вже 13 червня в Києві відбудеться захід, який присвячений заробітку в кіберспорті – eSPORTconf Ukraine 2019. У межах події з доповідями виступлять провідні експерти галузі.

Зокрема, на конференції піднімуть питання: "Як просувати бренд у кіберспорті?", "Навіщо спонсорувати події esports і як це правильно робити?", "Як вибудовувати комунікацію з геймерами і використовувати кіберспорт як майданчик для розвитку бізнесу?".

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Компанія Smile-Expo, яка організовує подію поспішила ознайомити всіх відвідувачів із спікерами.

1. Дмитро Карпенко – директор із розвитку бізнесу WePlay! Esports – e-sportainment-компанії, яка вміщує в собі медіа-ресурс і відео-продакшн. WePlay! Esports працює з відомими коментаторами й аналітиками, а також займається організацією онлайн- і LAN-турнірів. Крім того, компанія розробляє власну кіберспортивну турнірну платформу.



Дмитро Карпенко

Дмитро Карпенко з WePlay! Esports виступить із доповіддю "Як нативно інтегруватися в кіберспорт" і поговорить про секрети реклами в галузі. Також у межах eSPORTconf Ukraine 2019 виступлять представники IT-відділу компанії, які розкажуть про розробку та інтеграції окремої турнірної esports-платформи.

2. Андрій Чередниченко – директор із маркетингу компанії DreamTeam. Маркетолог із десятирічним досвідом роботи, раніше обіймав посаду директора з маркетингу кіберспортивного колективу Na'Vi. Зараз Андрій – СМО компанії DreamTeam, esports-платформи, яка допомагає гравцям тренуватися, формувати команди й заробляти.



Андрій Чередниченко

Тема виступу спікера: "1 мільйон користувачів менше ніж за рік. Як влаштований маркетинг DreamTeam". Спікер поділиться секретами розкрутки платформи, а також розповість про її переваги.

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3. Павло Даніман – директор із маркетингу "Київстар". Починав свою кар’єру як працівник call-центру телеком-компанії "Київстар", а через 14 років став її директором із маркетингу. Посідає перше місце в рейтингу X-Ray Marketing Awards за новаторство в маркетингу, зокрема за підтримку кіберспорту.



Павло Даніман

Павло прочитає доповідь на тему "Телеком і геймінг: чим індустрії можуть бути корисними одна одній", у межах якої розповість про особливості тарифу для геймерів і співпраці "Київстар" з Wargaming, Weplay, ESM.

4. Геннадій Веселков – бізнесмен і журналіст, власник видання GameInside.Ua. У кіберспорті з 2002 року. Займається організацією esports-змагань, провів понад 1000 LAN-турнірів, співпрацював із брендами Rozetka, Samsung, ASUS та PEPSI. Крім того, Геннадій вісім років був суддею на наймасштабнішому кіберспортивному турнірі World Cyber ​​Games.



Геннадій Веселков

На eSPORTconf Ukraine 2019 спікер розкриє тему "Український кіберспорт. Унікальність аудиторії й перспективи інтеграції глобальних і вітчизняних брендів у кіберспортивні ліги й турніри".

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5. Іван Данішевський – засновник кіберспортивного холдингу ESM.One. Раніше спікер відповідав за стримінг і прямі трансляції Garena CIS, а також був креативним директором кіберспортивного телеканалу GameShow. На даний момент створив 32 продукти під брендом ESM.One (зокрема аналітичне агентство Esport Charts, платформу для донатів Fundy.us і освітній проект для стримерів Zeer.tv).



Іван Данішевський

6. Євген Ніколаєв – директор із маркетингу Windigo Gaming та Федерації кіберспорту України (ФКСУ). Керівник digital-агентства GG Marketing. Також виконує обов’язки СМО кіберспортивної організації Windigo Gaming, чий болгарський склад з CS: GO став чемпіоном WESG 2018 і заробив 500 тисяч доларів призових.



Євген Ніколаєв

Євген виступить із темою: "Маркетинг у кіберспорті. Неочевидні правила комунікації з геймерами".

7. Арсеній Салай – президент Федерації кіберфутболу України. Спікер обіймає посаду директора FINT Esports Academy, яка навчає, тренує й дає роботу кіберспортсменам. Арсеній володіє досвідом організації esports-івентів, співпрацював із компаніями Nivea, Lenovo, ASUS ROG, Infopulse.



Арсеній Салай

Тема доповіді: "Як брендам розрахувати ефективність рекламних інтеграцій у кіберфутбол". У своєму виступі він поділиться інформацією, як спонсорувати esports-заходи, а також реальними кейсами зі своєї практики.

Дізнайтеся більше про програму події, відвідавши офіційний сайт заходу.

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