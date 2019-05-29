eSPORTconf Ukraine 2019: що відомо про спікерів масштабної кіберконференції
Вже 13 червня в Києві відбудеться захід, який присвячений заробітку в кіберспорті – eSPORTconf Ukraine 2019. У межах події з доповідями виступлять провідні експерти галузі.
Зокрема, на конференції піднімуть питання: "Як просувати бренд у кіберспорті?", "Навіщо спонсорувати події esports і як це правильно робити?", "Як вибудовувати комунікацію з геймерами і використовувати кіберспорт як майданчик для розвитку бізнесу?".
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Компанія Smile-Expo, яка організовує подію поспішила ознайомити всіх відвідувачів із спікерами.
1. Дмитро Карпенко – директор із розвитку бізнесу WePlay! Esports – e-sportainment-компанії, яка вміщує в собі медіа-ресурс і відео-продакшн. WePlay! Esports працює з відомими коментаторами й аналітиками, а також займається організацією онлайн- і LAN-турнірів. Крім того, компанія розробляє власну кіберспортивну турнірну платформу.
Дмитро Карпенко
Дмитро Карпенко з WePlay! Esports виступить із доповіддю "Як нативно інтегруватися в кіберспорт" і поговорить про секрети реклами в галузі. Також у межах eSPORTconf Ukraine 2019 виступлять представники IT-відділу компанії, які розкажуть про розробку та інтеграції окремої турнірної esports-платформи.
2. Андрій Чередниченко – директор із маркетингу компанії DreamTeam. Маркетолог із десятирічним досвідом роботи, раніше обіймав посаду директора з маркетингу кіберспортивного колективу Na'Vi. Зараз Андрій – СМО компанії DreamTeam, esports-платформи, яка допомагає гравцям тренуватися, формувати команди й заробляти.
Андрій Чередниченко
Тема виступу спікера: "1 мільйон користувачів менше ніж за рік. Як влаштований маркетинг DreamTeam". Спікер поділиться секретами розкрутки платформи, а також розповість про її переваги.
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3. Павло Даніман – директор із маркетингу "Київстар". Починав свою кар’єру як працівник call-центру телеком-компанії "Київстар", а через 14 років став її директором із маркетингу. Посідає перше місце в рейтингу X-Ray Marketing Awards за новаторство в маркетингу, зокрема за підтримку кіберспорту.
Павло Даніман
Павло прочитає доповідь на тему "Телеком і геймінг: чим індустрії можуть бути корисними одна одній", у межах якої розповість про особливості тарифу для геймерів і співпраці "Київстар" з Wargaming, Weplay, ESM.
4. Геннадій Веселков – бізнесмен і журналіст, власник видання GameInside.Ua. У кіберспорті з 2002 року. Займається організацією esports-змагань, провів понад 1000 LAN-турнірів, співпрацював із брендами Rozetka, Samsung, ASUS та PEPSI. Крім того, Геннадій вісім років був суддею на наймасштабнішому кіберспортивному турнірі World Cyber Games.
Геннадій Веселков
На eSPORTconf Ukraine 2019 спікер розкриє тему "Український кіберспорт. Унікальність аудиторії й перспективи інтеграції глобальних і вітчизняних брендів у кіберспортивні ліги й турніри".
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5. Іван Данішевський – засновник кіберспортивного холдингу ESM.One. Раніше спікер відповідав за стримінг і прямі трансляції Garena CIS, а також був креативним директором кіберспортивного телеканалу GameShow. На даний момент створив 32 продукти під брендом ESM.One (зокрема аналітичне агентство Esport Charts, платформу для донатів Fundy.us і освітній проект для стримерів Zeer.tv).
Іван Данішевський
6. Євген Ніколаєв – директор із маркетингу Windigo Gaming та Федерації кіберспорту України (ФКСУ). Керівник digital-агентства GG Marketing. Також виконує обов’язки СМО кіберспортивної організації Windigo Gaming, чий болгарський склад з CS: GO став чемпіоном WESG 2018 і заробив 500 тисяч доларів призових.
Євген Ніколаєв
Євген виступить із темою: "Маркетинг у кіберспорті. Неочевидні правила комунікації з геймерами".
7. Арсеній Салай – президент Федерації кіберфутболу України. Спікер обіймає посаду директора FINT Esports Academy, яка навчає, тренує й дає роботу кіберспортсменам. Арсеній володіє досвідом організації esports-івентів, співпрацював із компаніями Nivea, Lenovo, ASUS ROG, Infopulse.
Арсеній Салай
Тема доповіді: "Як брендам розрахувати ефективність рекламних інтеграцій у кіберфутбол". У своєму виступі він поділиться інформацією, як спонсорувати esports-заходи, а також реальними кейсами зі своєї практики.
Дізнайтеся більше про програму події, відвідавши офіційний сайт заходу.
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