Естонці представили електрокар Nobe 100, який можна припаркувати на стіні: фото та відео

Естонська компанія Nobe анонсувала дуже незвичайний автомобіль навіть за сучасними мірками, який отримав назву Nobe 100. Одна з головних особливостей новинки – можливість паркування авто прямо на стіні.

Дизайн Nobe 100. Як повідомляє electrek.co, у Nobe 100 всього три колеса: одне ззаду і два спереду. А дизайн електрокара перегукується з епохою середини минулого століття. Вага машини становить лише 600 кілограмів.

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Головна особливість Nobe 100. Однак найбільший "сюрприз" новинки – можливість паркування на стіні. І спеціально для цього інженери передбачили систему кріплень, кронштейни та відповідні направляючі для установки на стіну.



Електрокар Nobe 100 можна припаркувати на стіні

За задумом інженерів, такий тип кріплення дасть змогу вирішити проблему нестачі паркувальних місць в густонаселених районах.



Електрокар Nobe 100 надійде у продаж в 2021 році



Електрокар Nobe 100 регулярно отримуватиме оновлення

Характеристики Nobe 100 та Nobe 100 GT. Максимальна швидкість базової моделі Nobe 100 становить 110 км/год, а вбудованої батареї на 21 кВт/год вистачить для подолання 210 кілометрів від одного заряду.



Електрокар Nobe 100 отримав цікавий дизайн

У більш просунутої версії Nobe 100 GT ємність акумулятора збільшили до 25 кВт/год, що забезпечує дальність ходу в 260 кілометрів. У цій комплектації збільшена і максимальна швидкість до 130 км/год за рахунок наявності додаткового мотора.

Презентація Nobe 100 – дивіться відео

Апгрейд автомобілів. У планах Nobe – випускати регулярне оновлення не тільки програмного, а й апаратного забезпечення. Нові двигуни, більш ємні акумулятори та інша електроніка – все це власники Nobe 100 і 100 GT зможуть додатково придбати в дилерських центрах компанії.

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Дата виходу на ринок та ціна. Перші серійні моделі Nobe 100 планують поставити до 2021 року. На краудфандинговому майданчику Indigogo придбати Nobe 100 можна за 29 000 доларів. Роздрібна ціна незвичайного електрокара з трьома колесами складе 36 000 доларів.

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