Ґеймер витратив на персонажа 1,4 мільйона доларів, а друг продав його за безцінь

Китайський ґеймер витратив на свого персонажа з онлайн гри Justice Online більше мільйона доларів, а його друг випадково продав аватара всього за 552 долари. Все закінчилося у суді.

З чого все почалося

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За словами Лу (власник персонажа), він грав дуже рідко, при цьому встиг вкласти в свого персонажа 8-10 мільйонів юанів (1,4 мільйона доларів), і, щоб герой розвивався надалі, а не залишався без діла, він передав його своєму другу Лі.

Однак Лі вирішив не повертати персонажа його власнику просто так, а продати за 388 тисяч юанів (55 тисяч доларів) замість того, щоб просто повернути доступ до героя. Лу відмовився платити, тоді його друг продав персонажа іншому гравцю.

Щоправда, коли Лі вводив ціну під час операції продажу, замість 388 тисяч він виставив суму 3888 юанів (близько 550 доларів). Звісно, що гравець, без зайвих запитань швиденько купив цінного й рідкісного персонажа й зник.

Закінчилося все в суді

Відомо, що у Китаї права на цифрову власність захищаються чи не найдужче у світі. Це стосується й комп'ютерних ігор і далеко не в останню чергу, адже їх популярність в країні шалена.



Суд застосував відеозв'язок для залучення усіх сторін справи / Sichuan High Court

Відтак перший власник персонажа Лу звернувся до суду. До розгляду також залучили компанію NetEase – розробника і видавця Justice Online. За рішенням суду компанія розробник анулювала угоду і повернула персонажа попереднього власника.

Водночас суд зобов'язав позивача виплатити компенсацію в 90 тисяч юанів (близько 13 тисяч доларів) моральної компенсації гравцеві, який купив героя у його друга (після цієї історії навряд) Лі за 550 доларів – оскільки той не порушив жодних правил, коли купував персонажа.

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