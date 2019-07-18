Російський додаток FaceApp: американська влада вимагає розслідування

Останні кілька днів соцмережі заполонили фото людей, на яких вони виглядають значно старшими. Це робота додатку FaceApp, який за допомогою штучного інтелекту "старить" людей на фото. Та експерти бачать у цьому застосунку небезпеку.

Як пише видання The Verge, демократичний національний комітет США (DNC) розіслав попередження щодо цього додатку.

Що не так зі FaceApp? В експертів викликають занепокоєння розробники додатка. Його розробили в Росії. Творцем додатку є колишній працівник "Яндекса" Ярослав Гончаров, CEO російської компанії Wireless Lab.

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Тож сенатор Чак Шумер попросив ФБР і ФТК (Федеральну торгову комісію) провести розслідування чи існує загроза національній безпеці з боку FaceApp.

Застосунок дає змогу здійснювати зміни людей на картинках. Але тут криється багато ризиків, оскільки FaceApp розробили росіяни,

– сказав офіцер безпеки DNC Боб Лорд.

Він додав, що проблемою може стати доступ до "чутливої інформації громадян США", яку отримає іноземна ворожа держава, що активно бере участь у кібер-боях проти США.

NEW: First to @NBCNews: @SenSchumer is asking the FBI and FTC to conduct a federal national security & privacy investigation into the Russia-based company, Face-App, which is producing all of those aged photos of your friends you’re seeing on social media.



Full letter is here: pic.twitter.com/9Q72yrj92c — Frank Thorp V (@frankthorp) July 17, 2019

Що кажуть фахівці. Техно 24 поспілкувалось із програмістом Максом Фраєм. Він переконаний, що серйозної небезпеки FaceApp не несе. Адже додаток запитує ті ж дані, які ж збирають більшість інших додатків, як наприклад Facebook.

Так, його розробили в Росії. Створили його ще кілька років тому. Але розлетілося останнє оновлення, яке робить дуже реалістичний результат. Можна багато теорій придумати, але абсолютно всі додатки на телефоні збирають дані користувачів,

– каже Макс Фрай.

Що таке FaceApp?Це додаток, що працює на базі штучного інтелекту. Він використовує готове фото користувача та може перетворювати чоловіка на жінку або навпаки. Також він змінювати колір волосся, шкіри, додавати усмішку.



Нещодавно розробники додали нову функцію, яка показує як людина виглядатиме у старості. Завдяки цьому оновленню додаток став один із найпопулярніших у світі.