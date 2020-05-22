Facebook поступово переходить на віддалену роботу: переваги для компанії

CEO корпорації Facebook Марк Цукерберг зробив прогноз щодо роботи працівників компанії після коронавірусу. Бізнесмен вважає, що їхні робітники будуть поступово переходити на віддалену роботу, і вже через 5-10 років половина співробітників Facebook буде працювати поза офісом.

Про це Цукерберг написав у своєму блозі на сторінці у Facebook. При цьому він наголосив, що корпорація планує підходити до переходу на віддалену роботу "виважено".

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У компанії провели опитування, яке показало, що приблизно 40% співробітників хотіли б постійно працювати віддалено. Щоправда, понад 50% все з нетерпінням чекають повернення в офіс.

Переваги

Цукерберг також назвав кілька переваг для компанії, коли їхні робітники працюють з дому. Наприклад, можливість наймати людей, які живуть у невеликих містах, де немає офісів компанії.

Також, на думку CEO Facebook, це позитивно вплине на навколишнє середовище, адже людям не потрібно буде добиратись на роботу.

Цукерберг також зауважив, що їхні працівники виконують завдання продуктивніше, кол працюють віддалено.

Та все ж Цукерберг вважає, що у 2020 році корпорація відкриває офіси. Щоправда, до офісної роботи у цьому році зможуть лише чверть працівників, адже компанія має забезпечити соціальну дистанцію між працівниками.

Рішення Twitter

Тим часом у Twitter не чекатимуть 5-10 років. У компанії вже виступили з заявою, що їхні робітники можуть продовжувати працювати віддалено. У компанії пояснюють, що їхні співробітники працюють вже кілька місяців, тож довели що робота поза офісом теж може бути ефективною.