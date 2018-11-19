Facebook допомагатиме знайти роботу

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Facebook допомагатиме знайти роботу
Facebook допомагатиме знайти роботу / unsplash

В соціальній мережі Facebook незабаром може з'явитися освітня платформа під назвою Learn with Facebook. Вона допоможе будувати кар'єру за допомогою курсів, що навчають професійних навичок та особливостей працевлаштування.

Про це повідомляє Inspired.

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Нова освітня платформа пропонує безкоштовні курси з основ маркетингу, маркетингу в соцмережах. Окрім того, користувач зможе отримати уроки, які допоможуть написати резюме, підготуватися до інтерв’ю та покращити навички роботи в команді.

Learn with Facebook
Facebook запускає нову платформу для пошуку роботи

Також Facebook розширив функції вакансій, і тепер бізнеси можуть їх публікувати у групах.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Соцмережі Facebook
Джерело: Техно
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