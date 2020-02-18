Hobbi у Facebook: соцмережа запускає експериментальну платформу

Компанія Facebook запустила експериментальну платформу Hobbi. Вона розрахована на людей, які мають хобі і хочуть його фіксувати та організовувати свій творчий процес. Наразі вона працює у тестовому режимі. Як кажуть журналісти, продукт можна випробувати у Колумбії, Бельгії, Іспанії та Україні.

Над запуском Hobbi працює команда з розробки експериментальних продуктів New Product Experimentation team, передає видання The Verge.

Як завантажити Hobbi

Наразі додаток можна випробувати лише на пристроях iOS. Він мав би бути доступний і в Україні. Однак, станом на 18 лютого, у нашому регіоні його завантажити не можна. Можливо, сервіс запрацює трохи згодом.

Ані вебсайту, ані версії для пристроїв на Android платформа не має.

Hobbi поки не можна завантажити в Україні

Яка мета

Hobbi має стати такою собі альтернативною Pinterest. Програма від Facebook дає змогу завантажувати фото проєктів та організовувати їх у власні колекції.

Окрім того, користувачі можуть надсилати друзям за межами сервісу відеоролики, які можна додавати до вже завершених проєктів.

Hobbi нагадує Pinterest

Реакція Pinterest

На ініціативу Facebook вже відреагували у Pinterest. Там кажуть, не стривожені запуском Hobbi, адже цій платформі "бракує фішок, які допомагали б користувачам у пошуках натхнення".

"Hobbi на перший погляд видається застосунком для збереження фотографій, якому не вистачає можливостей дослідження, пошуку та рекомендацій, які є у Pinterest", – розповів речник Pinterest.

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