Facebook і Google можуть втратити 44 мільярди доларів рекламної виручки через коронавірус

Попри зменшення доходів від реклами, Google та Facebook, як і раніше будуть приносити величезний прибуток. Втім, наслідком пандемії коронавірусу стане падіння виручки обох гігантів приблизно на 44 мільярди доларів.

За прогнозами Cowen & Co, розповідає Variety, в 2020 році загальний дохід Google повинен скласти близько 127,5 мільярда доларів, що на 28,6 мільярда менше попередньої оцінки аналітиків. Facebook, у свою чергу, заробить на рекламі близько 67,8 мільярдів доларів, що на 15,7 мільярдів нижче, ніж очікувалося раніше.

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Також зазначається, що доходи від рекламного бізнесу Facebook відновляться в 2021 році збільшившись на 23% за річним підрахунком до 83 мільярдів доларів.

Втрати інших інтернет компаній

Очікується, що інші інтернет-компанії, які покладаються на доходи від реклами, також постраждають від пандемії Covid-19. За прогнозами Cowen & Co, виручка Twitter скоротиться на 18%, а продажі реклами компанією Snap (володіє Snapchat) складуть 1,66 мільярда, що на 30% нижче початкових очікувань. У порівнянні з іншими великими платформами рекламний бізнес Amazon менш схильний до кризових явищ.

Згідно зі звітом, в основному туристичні, роздрібні і автомобільні організації скорочують рекламні витрати в США в 2020 році.

Раніше Facebook повідомила про ослаблення рекламного бізнесу в країнах, де вводяться кардинальні заходи по боротьбі з пандемією.

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