Facebook не блокує рекламу із фейками про COVID-19

Facebook уже неодноразово заявляв, що активно бореться із розповсюдженням фейкових постів про COVID-19 не лише на основному майданчику, але й в Instagram та WhatsApp. Однак видання Consumer Reports провело експеримент, який підтвердив, що соцмережа пропускає рекламу, яка містить дезінформацію щодо коронавірусу.

Що говорять в компанії про блокування постів

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В одному з недавніх інтерв'ю NPR Нік Клегг – віце-президент Facebook з глобальних питань і комунікацій – навів два приклади того, які пости не пропускає компанія: будь-яке повідомлення, в якому людям рекомендують пити відбілювач, або заклики не дотримуватися соціального дистанціювання.

Як це працює на практиці

Автор матеріалу вирішив розмістити обидві заяви, висунутих Клеггом, плюс іншу неправдиву або небезпечну інформацію, в серії з семи платних оголошень. І Facebook пропустив їх всі. Рекламні оголошення залишалися запланованими для публікації більше тижня, але так і не були помічені Facebook як помилкові. Потім автор прибрав їх з черги на публікацію.

Оголошення налаштовували в денний час доби, використовуючи обліковий запис в Facebook під вигаданим ім'ям і сторінку вигаданої організації "Товариство самозбереження".

Одне оголошення стверджувало, що люди у віці до 30 років "безпечні" і повинні ходити в університети, на роботу або на вечірки, але воно не згадувало коронавірус. Інше оголошення ж було більш прямолінійним: "Коронавірус – це міф".



Facebook пропускає рекламу із фейками про COVID-19

У третьому повідомленні людей заохочували ігнорувати рекомендації по соціальному дистанціюванню, тому що вони "не мають ніякого значення".



Одне із провокативних рекламних оголошень

І найскандальніша публікація закликала користувачів "залишатися здоровими, споживаючи малі дози відбілювача щодня".



Пізніше рекламу видалили, а сторінку заблокували

Реакція Facebook

Уже після того, як Consumer Reports зв'язався з Facebook, компанія відключила акаунт, який використовувався для планування реклами. Facebook підтвердив, що всі сім створених оголошень порушували правила, але не вказав, які саме правила були порушені.

Не дивлячись на те, що ми видалили мільйони постів і комерційних оголошень за порушення нашої політики, пов'язаної з COVID-19, ми постійно працюємо над вдосконаленням наших систем захисту, щоб запобігти поширенню шкідливої ​​дезінформації, пов'язаної з надзвичайною ситуацією,

– заявив представник Facebook Девон Кернс.

Як працює модерація реклами в соцмережі

Основна система показу реклами в Facebook автоматизована.

Модератори-люди використовуються в основному для маркування різних видів контенту,

– підкреслила компанія, яка допомагала готувати алгоритми, що приймають рішення про те, які оголошення можуть публікуватися.

У чому проблема Facebook

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Однією з перешкод на шляху реалізації рекламної політики Facebook є те, що компанія стикається з кадровою кризою. Минулого місяця Facebook вивів з офісу безліч працівників, включаючи модераторів контенту, які, в основному, працюють в підрядних компаніях.

Марк Цукерберг зазначив, що багато хто з цих підрядників не можуть продовжувати виконувати свою звичайну роботу поза офісом, однак компанія переводить деяких штатних співробітників на модерацію контенту.

Представник Facebook повідомив журналістам, що "кілька тисяч" рецензентів тепер можуть працювати з дому – набагато менше, ніж ті 15 000 осіб, послугами яких користувалися до пандемії.

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