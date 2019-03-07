Facebook не зберігатиме дані користувачів у країнах які порушують права людини

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Фото з відкритих джерел

Марк Цукерберг заявив про те, що збирається зробити захист особистих даних користувачів пріоритетом та запровадити для низки служб наскрізне шифрування даних за прикладом месенджера WhatsApp.

У статті "Бачення майбутнього соцмереж з фокусом на захист особистої сфери", на своїй сторінці у Facebook Цукерберг наголосив, що компанія збирається змінити принципи роботи з даними користувачів і в майбутньому перетвориться на платформу, яка надає  низку послуг, захищених надійними налаштуваннями приватності. Зокрема, мова йшла про інтернет-дзвінки, відео чатах, бізнес-комунікації та здійсненні платежів.

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Зокрема, Цукерберг пообіцяв, що Facebook не зберігатиме повідомлення або історії користувачів "довше, ніж це необхідно, або довше, ніж люди цього хочуть". Щоб уникнути доступу сторонніх до даних користувачів, конфіденційна інформація не буде зберігатися в країнах, де часто порушуються такі права людини, як право на особисту сферу і свободу слова.

Чому Facebook збирається суттєво змінити алгоритми роботи? Річ у тім, що компанію вже неодноразово критикували за недбале поводження з особистими даними користувачів. Найбільшого розголосу та ажіотажу набув скандал з Cambridge Analytica.

Незадовго до виборів президента США дані мільйонів користувачів, які встановили додаток MyPersonality, були незаконно передані фірмі Cambridge Analytica, яка займається їх глибинним аналізом. Представники Facebook знали про те, що трапилося з кінця 2016 року, проте не поінформували про це аудиторію сервісу.

Цікаво, що на сьогодні аудиторія соціальної мережі Facebook складає близько 1,5 мільярда людей.

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Теги: Марк Цукерберг Facebook Кібербезпека Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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