Facebook офіційно запустив свій сервіс знайомств

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Facebook Dating офіційно запрацював
Facebook Dating офіційно запрацював / newsroom.fb.com

Соціальна мережа Facebook офіційно запустила ще одну послугу – власний сервіс знайомств. Він отримав назву Facebook Dating. Наразі функція запущена в США і 19 інших країнах.

Про це сказано в офіційному блозі соцмережі. У Європі ця послуга стане доступною на початку 2020 року.

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Що ще відомо. Цей сервіс буде доступний для користувачів, яким вже виповнилось 18 років. Користувачі матимуть окремий профіль. Підписавшись, користувач отримає пропозиції для пари, як в і в будь-якому іншому додатку для знайомств. Далі можна або залишити коментар, або лайкнути профіль.

У Facebook також наголосили, що сервіс не буде пропонувати профілі друзів. Хоча 5коирстувачі можуть обрати таку опцію.

Facebook офіційно запустив свій сервіс знайомств

Сервіс Facebook Dating

Компанія планує інтегрувати в сервіс знайомств історії Instagram і Facebook.

Наразі сервісом зможуть скористатися в США, Аргентині, Канаді, Бразилії, Мексиці, Перу, Сінгапурі, В'єтнамі та ряді інших країн.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Instagram Facebook
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