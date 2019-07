Facebook оштрафували на рекордні 5 мільярдів доларів: причина

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки оштрафувала Facebook на рекордну суму – 5 мільярдів доларів. Усе через скандал із витоком особистих даних мільйонів користувачів соцмережі.

Telegram 24 каналу повідомляє, що штраф пов'язаний зі скандалом з фірмою Cambridge Analytica, яка отримала доступ до особистих профілів користувачів Facebook.

Фірма проаналізувала вподобання юзерів і передала ці дані штабам кандидатів у президенти на виборах в США. Їх також отримав і передвиборчий штаб Дональда Трампа.

Завдяки отриманій інформації про користувачів соцмережі, штаби кандидатів змогли адресно показувати у Facebook політичну рекламу.

Тому зараз Федеральна торгова комісія вимагає від засновника Facebook Марка Цукерберга забезпечити недопущення нових порушень.

Марк Цукерберг повинен буде особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. У разі неправдивої звітності щодо цієї справи до Цукерберга може бути застосована адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність,

– наголосили в ФТК.

У компанії Facebook ситуацію поки не коментують. Раніше з'являлась інформація, що компанія очікувала отримати великий штраф і вже відклала на його сплату три мільярди доларів.

Що відомо про скандали із Facebook?Один із останніх гучних скандалів, пов'язаних із соцмережею, це витік у відкритий доступ понад 540 мільйонів записів користувачів. Дані користувачів Facebook виявилися доступні на інших платформах і в хмарному сховищі Amazon.



Окрім того, компанію критикували за те, що її політика безпеки дозволяла користувачам втручатися у вибори. У березні 2018 року The Guardian і The New York Times в своїх публікаціях звинуватили Facebook у витоку даних 50 мільйонів користувачів. CEO Facebook Марка Цукерберга залучили у ролі свідка у справі про можливе російське втручання у вибори в США в 2016 році.