Facebook платитиме за участь в опитуваннях

Компанія Facebook запускає новий додаток Viewpoints. За заявою розробників, він спрямований на дослідження ринку та винагороджуватиме користувачів за участь в опитуваннях.

Що відомо про новий додаток

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Viewpoints буде винагороджувати користувачів, які беруть участь в опитуваннях, а також в різних дослідженнях і виконують нескладні завдання, повідомляє "Популярная механика".

У компанії заявляють, що отримані дані будуть використовуватися для поліпшення Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal і Oculus.

Природно, що участь в опитуваннях додатка Viewpoints є добровільною і відмовитися від неї можна в будь-який момент. Перш ніж почати опитування або дати завдання, додаток повідомить про те, яка інформація йому потрібна, а також розмір винагороди.

Розрахунок з користувачами буде вестися в балах. При наборі певної кількості, ці бали будуть переводитися в реальні гроші, що відправляються на рахунки PayPal.

Перше опитування в додатку

Перше опитування Viewpoints стосуватиметься рівня благополуччя користувачів Facebook. В ході нього буде вивчено вплив соцмережі на добробут людей.

Менеджерка з продуктів Facebook Ерез Наві розповіла, що інформація, зібрана в ході цього опитування, допоможе компанії створити продукти, здатні "обмежити негативний вплив соціальних мереж і підвищити вигоду від їх використання".

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У компанії повідомили, що додаток Viewpoints запросить в учасників таку особисту інформацію:

ім'я

адреса електронної пошти

країна проживання

дата народження

стать

також дослідникам буде цікаво розташування респондентів.

Конфіденційність

При цьому Facebook обіцяє конфіденційність.

Ми не будемо продавати інформацію з програми третім особам. Ми також не будемо публічно ділитися вашої активністю в Viewpoints на Facebook або в інших облікових записах, на які ви посилаєтесь, без вашого дозволу,

– запевнили в компанії.

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