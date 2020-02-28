Facebook подала позов на аналітичну фірму за збір даних користувачів

Компанія Facebook подала позов до суду на маркетингову аналітичну компанію OneAudience. Останню звинувачують у тому, що вона заплатила стороннім розробникам, аби ті предавали дані користувачів, які використовували функцію "Авторизуватися з Facebook".

Що сталося

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За даними Vox, Facebook в четвер, 27 лютого, подала федеральний позов у ​​Каліфорнії проти маркетингової компанії OneAudience. Згідно із позовом, сторонні розробники передавали особисті дані користувачів , які обрали на сайті функцію "Авторизуватися з Facebook", без їх відома.

За словами Facebook, OneAudience збирає дані користувачів щоб встановити у своїх додатках шкідливий комплект для розробки програмного забезпечення (SDK).

Що таке SDK (Software development kit)? Це комплект для розробки програмного забезпечення, який допомагає розробникам створювати додатки для конкретних платформ. Однак SDK також можуть містити інструменти, які не потрібні, наприклад трекери, які надсилають інформацію про пристрій та використання додатка назад виробнику SDK, які він може потім використовувати для націлювання реклами на користувачів.

Що не так із комплектом OneAudience

SDK OneAudience, як стверджує Facebook, неправильно збирав дані від користувачів Facebook, які вирішили увійти в певні додатки, використовуючи дані облікових записів Facebook.

Згідно з позовом, OneAudience також платила розробникам для збору інформації користувачів Google і Twitter, коли вони входили в один із скомпроментованих додатків, використовуючи інформацію свого облікового запису Google або Twitter.

Чим небезпечна авторизація через соцмережі

У позові також вказано можливі недоліки конфіденційності вибору використання облікових даних Facebook (Twitter або Google) для входу в нові облікові записи замість створення унікального імені користувача та пароля. Як запевняє компанія, такий спосіб реєстрації не гарантує вам конфіденційності, адже може використовувати дані з вашого профілю, до яких ви б не хотіли надавати доступ.

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