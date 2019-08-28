Facebook працює над новим месенджером Threads: що про це відомо

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Facebook працює над новим месенджером Threads
Facebook працює над новим месенджером Threads / unsplash

Журналісти ресурсу The Verge з’ясували, що невдовзі арсенал месенджерів Facebook поповниться ще одним додатком – Threads. Новий сервіс стане доповненням для Instagram: він спростить спілкування користувачів та відкриє перед ними низку унікальних можливостей.

Що відомо про розробку попередньої версії месенджера? За інформацією The Verge, у травні 2019 року автори Instagram припинили роботу над додатком для обміну повідомленнями Direct, який розроблявся з кінця 2017 року.

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Керівництво сервісу пояснило, що бета-тестерам не сподобалася необхідність переключатися між Instagram та іншою програмою, коли вони хотіли відправити приватне повідомлення. Однак в компанії як і раніше зацікавлені в розширенні можливостей обміну повідомленнями.

Що відомо про новий месенджер Threads? На скріншотах майбутньої програми Threads, які отримали журналісти, видно, що передбачає спілкування користувачів з людьми з їхнього списку "близьких друзів" в Instagram.

Threads
Скріншот з нового месенджера Threads

Сервіс дасть змогу в режимі реального часу ділитися різною інформацією, включаючи місце розташування, швидкість пересування, рівень заряду акумулятора смартфона і тому подібне. Користувачі також зможуть оновлювати свій статус вручну. Він буде відображатися в основний стрічці разом з повідомленнями.

Переписка в Threads дуже нагадує переписку в Instagram. Повідомлення від друзів відображаються в центральній стрічці, а аватарки відзначаються зеленоїюточкою, яка вказує, хто з контактів в даний момент активний.

У розділі "Теми" можна буде переглядати опубліковані матеріали знайомих. У Threads також буде доступна камера для відправки фото і відео.

Дата виходу додатку. Про терміни релізу Threads поки немає інформації.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Facebook Instagram
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