Facebook прослуховує розмови для реклами: реакція українців

Знайомо, коли реклама в Інтернеті здається зовсім невипадковою, а користувачам пропонують товари, які вони нещодавно шукали, чи про які просто говорили? Ми вирішили запитати українців, чи помічали вони, що мережа за ними стежить.

За минулий рік, додаток інстаграм, який належить корпорації Facebook Inc отримав понад 20 мільярдів доларів доходу. Це чверть від загального прибутку компанії.

До слова: Facebook is watching you: коли соцмережа знає про тебе все

Щоправда, цю інформацію фейсбук офіційно не розголошує. Корпорація в принципі відмовляється від будь-яких коментарів щодо доходів компанії. Втім, всю інформацію про фінанси зібрало та оприлюднило авторитетне видання Bloomberg.

Користувачі ж все частіше помічають, що реклама, яку їм пропонують додатки, все частіше відповідають їхнім вподобанням. Це не може не тішити, але є багато нюансів:

по-перше, користувачі скаржаться на набридливий контент. Іншими словами – реклами стає забагато;

по-друге, люди все частіше помічають та обговорюють, як корпорації отримують інформацію про них. Адже іноді вистачає тільки обмовитися про якусь конкретну річ, як реклама вже пропонує її тобі.

Тому ми вирішили запитати українців, чи вірять вони у прослушку заради реклами та як, на їхню думку, корпорації дізнаються інформацію про них.

Відповіді дивіться у відео: