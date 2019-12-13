У Facebook з’явились стікери із "Зоряними війнами": як виглядають

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Штурмовика із "Зоряних воєн" можна знайти у Facebook / usatoday.com

Вже за кілька днів надійде в прокат нова частина саги "Зоряні війни". Тож компанія Facebook запустила у Messenger нову тему, присвячену темі "Зоряних воєн".

Користувачі мають змогу вибрати набір тематичних стікерів, зокрема, доступні персонажі: Рей, BB-8, Фінна, прибульців, роботів та інших міжгалактичних героїв тощо.

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Також можна випробувати спеціальні ефекти, які дадуть зробити стрибок на гіпершвидкості, пілотувати зірковий винищувач X-wing або випробувати світловий меч.

Стікерпак у Messenger

Стікерпак у Messenger, присвячений "Зоряним війнам"

В Україні прем’єра "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" запланована на 19 грудня.

Що відомо про "Зоряні війни"? Це культова франшиза, яка розповідає про різні конфлікти та війни в "далекій-далекій галактиці". Основна історія зосереджена на історії роду Скайвокерів — Енакіна, його дітей Люка і Леї та всіх, хто з ними пов'язаний. Офіційна дата створення проекту — 25 травня 1977 року. Дев'ятий епізод саги "Зоряні війни", завершує сиквел-трилогію та усю сагу "Скайвокерів".

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Інтернет Новини Техно Техно Зоряні війни Facebook
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