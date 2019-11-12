Facebook таємно вмикає камеру смартфона, коли користувач дивиться стрічку новин: відео

Схоже, соціальна мережа Facebook знову потрапила у скандал. Це стверджують користувачі, які зауважили дивну поведінку додатка для iOS. Під час скролінгу стрічки новин на iPhone додаток вмикає фронтальну камеру.

При чому фронталку додаток вмикає таємно, без відома користувача.

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На це звернув увагу дизайнер Джошуа Меддукс. Про це він поскаржився на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. Щоправда, Меддукс припускає, що це помилка, а не секретна операція зі стеження за користувачами.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Також дизайнер додав, що виявив таку ж проблему на п'яти iPhone зі встановленою версією операційної системи iOS 13.2.2. При цьому на смартфонах, що працюють на iOS 12, такої проблеми не було. Окрім того, не поміти проблеми і на пристроях, що працюють на iOS 13.1.3.

Щоправда, один із коментаторів з iPhone 7 Plus зумів показати проблему на iOS 12.4.1.

Як уберегтись? Поки у компанії ніяк не відреагували на цю проблему. Тож коли її виправлять, поки не відомо. Користувачам iPhone ми рекомендуємо не давати згоду на доступ до камери, при встановленні додатку Facebook.

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